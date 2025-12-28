Zelensky: Intesa su 90% dell'accordo, presto definite garanzie sicurezza per l'Ucraina – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 28 dicembre 2025 "Innanzitutto grazie al Presidente Trump per la sua ospitalità qui a casa sua a Mar-a-Lago. Abbiamo avuto una telefonata produttiva congiunta con i leader europei, compresi Nato e Ue, e abbiamo concordato che ci incontreremo nelle prossime settimane per finalizzare le questioni discusse. Abbiamo concordato con Trump che ci ospiterà forse a Washington – leader europei e la delegazione ucraina – a gennaio. L'Ucraina è pronta alla pace. Siamo vicini all'intesa sul 90% dell'accordo, presto saranno definite le garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Nelle prossime settimane arriveremo all'accordo finale". Lo ha detto Volodymyr Zelensky accanto a Donald Trump dopo il loro incontro a Mar-a-Lago WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev