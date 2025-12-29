Fact-checking
Kupiansk, il video dello studio con green screen non dimostra alcuna messinscena di Zelensky

29 Dicembre 2025 - 23:51 David Puente
Nel filmato compare il logo di SORA

Circola un video dove viene ripreso un enorme set cinematografico, un green screen e il celebre cartello all’ingresso di Kupiansk ripreso il 12 dicembre in un video di Zelensky. Lo scenario mostrato viene usato per sostenere che il leader ucraino non si sia mai recato davvero sul posto, ma che abbia registrato il suo intervento all’interno di uno studio. In realtà, è il video di quest’ultimo ad essere completamente falso.

Per chi ha fretta

  • Il video è stato generato con l’Intelligenza artificiale.
  • Nel filmato compare il logo di SORA.

Analisi

Secondo il video, la visita di Zelensky a Kupiansk sarebbe stata una messinscena, realizzata in un enorme studio di registrazione con schermi verdi e attrezzature professionali per fini propagandistici.

La firma dell’AI presente nel video

Osservando attentamente il filmato, emerge chiaramente il logo di Sora, il modello di generazione video basato su Intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI.

Questo elemento indica che le immagini non sono una ripresa reale di uno studio, ma un contenuto interamente generato dall’AI.

Conclusioni

Il video che mostrerebbe un enorme green screen con il cartello di Kupiansk non prova alcuna messinscena, in quanto risulta generato con l’Intelligenza artificiale SORA, come indicato dallo stesso logo presente nel filmato.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

