Pompei (Deloitte): "Necessario favorire il dialogo tra imprese e le istituzioni" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Nel 2025 Deloitte ha rafforzato il dialogo con istituzioni e società civile attraverso il Public Policy & Stakeholder Relations Centre, evoluzione del precedente Public Policy Program. Tra le iniziative principali, l’organizzazione del side event ufficiale della Ukraine Recovery Conference 2025 a Roma, focalizzato su collaborazioni pubblico-private, attrazione di investimenti e sviluppo del capitale umano per la ricostruzione dell’Ucraina. Deloitte Italia è stata inoltre nominata Official Secretariat del Business Advisory Council della Ukraine Donor Platform, con un impegno fino al 2026. Sul fronte sociale, Deloitte ha consolidato la partnership con UN Women Italy come Knowledge Partner, sostenendo iniziative per l’empowerment femminile e la parità di genere. Parallelamente, il Centre è coinvolto nel Progetto San Bartolomeo, che dal 2023 ha garantito assistenza sanitaria a oltre 900 persone vulnerabili di oltre 70 Paesi, confermando l’impegno su inclusione, salute e impatto sociale" così l'Ad di Deloitte Fabio Pompei, intervistato dal direttore di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev