Terremoto in Perù, 25 feriti

Due nuove scosse di magnitudo 5,1 e 3,8 sono state registrate domenica

Due nuove scosse di terremoto, di magnitudo 5,1 e 3,8, sono state registrate domenica al largo della città costiera di Chimbote, nel nord del Perù, dove sabato 25 persone sono rimaste ferite dopo una scossa di magnitudo 6 che è stata avvertita anche a Lima e in diverse città del nord del Paese. Lo riferisce l’agenzia Efe. Il terremoto di magnitudo 5,1 è stato avvertito alle 18.19 ora locale (00.19 in Italia), con epicentro a 66 chilometri a ovest di Chimbote, nell’Oceano Pacifico, secondo quanto riferito dall’Istituto Geofisico del Perù (IGP).

Il terremoto è stato registrato a 51 chilometri di profondità. L’IGP ha aggiunto che alle 19:25 (1:25 di oggi in Italia) è stato registrato un altro terremoto, di magnitudo 3,8, con epicentro a 66 chilometri a ovest di Chimbote. Questa scossa ha avuto origine a una profondità di 42 chilometri.