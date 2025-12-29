Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump: Incontro fantastico con Zelensky, siamo molto vicini a una soluzione in Ucraina – Il video

29 Dicembre 2025 - 00:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 28 dicembre 2025 “Un incontro fantastico con Zelensky. Siamo molto vicini a una soluzione. Abbiamo fatto molti progressi verso la fine della guerra. È stato un onore ricevere Zelensky a Mar-a-Lago. Ho parlato con i leader di Regno Unito, Francia, Italia, Germania, Finlandia, Polonia e Norvegia, oltre ai capi dell’Unione Europea. Abbiamo ritenuto opportuno parlare con loro e il nostro incontro è stato eccellente. Abbiamo trattato, secondo alcuni, il 95% della questione. Abbiamo compiuto molti progressi per porre fine a quella guerra”. Lo ha detto Donald Trump nel corso di una dichiarazione insieme al presidente ucraino al termine del loro incontro. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ha radici ebraiche (e perfino ucraine), ma non ha carisma. Il velenoso ritratto di Elly Schlein sul quotidiano della sinistra israeliana

2.

Il governo festeggia per l’arresto di Hannoun: «Cosa dice ora la sinistra?». Le opposizioni non ci stanno: «Dal governo propaganda indecente»

3.

La riforma della Corte dei Conti è legge. Magistrati contro il governo: «Pagina buia per l’Italia». Dai controlli al danno erariale, ecco cosa cambia

4.

In manovra 200 mila euro alla neonata Fondazione Napolitano guidata da Veltroni. Proposta di FdI, firmata da tutti i gruppi. Anche dal M5s sempre contro «Re Giorgio»

5.

Laura Mattarella si racconta: «Il ruolo da “first lady”? Un onore e un dovere, mia mamma lo avrebbe svolto meglio»