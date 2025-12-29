Trump: Incontro fantastico con Zelensky, siamo molto vicini a una soluzione in Ucraina – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 28 dicembre 2025 “Un incontro fantastico con Zelensky. Siamo molto vicini a una soluzione. Abbiamo fatto molti progressi verso la fine della guerra. È stato un onore ricevere Zelensky a Mar-a-Lago. Ho parlato con i leader di Regno Unito, Francia, Italia, Germania, Finlandia, Polonia e Norvegia, oltre ai capi dell’Unione Europea. Abbiamo ritenuto opportuno parlare con loro e il nostro incontro è stato eccellente. Abbiamo trattato, secondo alcuni, il 95% della questione. Abbiamo compiuto molti progressi per porre fine a quella guerra”. Lo ha detto Donald Trump nel corso di una dichiarazione insieme al presidente ucraino al termine del loro incontro. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev