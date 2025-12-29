Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo" e Zelensky sorride – Il video

29 Dicembre 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Palm Beach, 28 dicembre 2025 "Ci aiuteranno. La Russia aiuterà. La Russia vuole vedere l’Ucraina avere successo. Può sembrare un po’ strano, ma stavo spiegando al presidente che il presidente Putin è stato molto generoso nei suoi sentimenti verso il successo dell’Ucraina, arrivando persino a fornire energia, elettricità e altre cose a prezzi molto bassi. Quindi da quella telefonata di oggi sono venute fuori molte cose positive. Ma erano in preparazione da due settimane, con Steve, con Jared, con Marco e con tutti gli altri" così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante l'incontro con Zelensky a Mar-A-Lago, in Florida. Mentre il Presidente Trump parlava Zelensky si è messo a ridere. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«L’erede di Silvio? Nessuno, Tajani dovrebbe dimettersi. Sogno un ritorno di Pier Silvio e Marina. Lei è da sempre il mio punto di riferimento»

2.

Ha radici ebraiche (e perfino ucraine), ma non ha carisma. Il velenoso ritratto di Elly Schlein sul quotidiano della sinistra israeliana

3.

In manovra 200 mila euro alla neonata Fondazione Napolitano guidata da Veltroni. Proposta di FdI, firmata da tutti i gruppi. Anche dal M5s sempre contro «Re Giorgio»

4.

Zangrillo: «Ora nelle pubbliche amministrazioni si potrà fare carriera senza concorso»

5.

La riforma della Corte dei Conti è legge. Magistrati contro il governo: «Pagina buia per l’Italia». Dai controlli al danno erariale, ecco cosa cambia