Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo" e Zelensky sorride – Il video

(Agenzia Vista) Palm Beach, 28 dicembre 2025 "Ci aiuteranno. La Russia aiuterà. La Russia vuole vedere l’Ucraina avere successo. Può sembrare un po’ strano, ma stavo spiegando al presidente che il presidente Putin è stato molto generoso nei suoi sentimenti verso il successo dell’Ucraina, arrivando persino a fornire energia, elettricità e altre cose a prezzi molto bassi. Quindi da quella telefonata di oggi sono venute fuori molte cose positive. Ma erano in preparazione da due settimane, con Steve, con Jared, con Marco e con tutti gli altri" così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante l'incontro con Zelensky a Mar-A-Lago, in Florida. Mentre il Presidente Trump parlava Zelensky si è messo a ridere. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev