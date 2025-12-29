Zelensky: Donbass è questione difficile, non escluso il referendum – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 28 dicembre 2025 È una questione difficile, conoscete la nostra posizione e dobbiamo rispettare la nostra legge e il nostro popolo e il territorio che controlliamo. La nostra attitudine è molto chiara e abbiamo posizioni diverse con la Russia. Il referendum è una delle chiavi, potremmo avere un referendum per ogni genere di punto del piano, oppure possiamo non usarlo. Possiamo utilizzare anche un voto del parlamento o un referendum, non importa. Se il piano sarà molto difficile per la nostra società, è la società che deve scegliere perché è la sua terra", lo ha detto Zelensky WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev