Gli auguri di Emergency per il 2026: Ripudiamo la guerra, quest'anno e quello che verrà – Il video

30 Dicembre 2025 - 22:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 L’associazione Emergency ha pubblicato il suo video di fine anno: un augurio per un 2026 di pace, in cui non si volta lo sguardo dall’altra parte per fingere di non capire che ci sia la guerra. Il video, realizzato con la voce dell’attore Elio Germano, si intitola ‘Irresponsabili‘. “Da quando chi alza la voce per la pace fa indignare più della guerra? Stiamo con chi, in pace, alza la voce per la pace. Quest’anno e tutti gli anni che verranno” Emergency Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

