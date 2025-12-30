Kazu Miura è inesauribile: a 58 anni firma un nuovo contratto

Si trasferirà in prestito al Fukushima United, un club di terza divisione giapponese

A 58 anni l’ex nazionale giapponese Kazuyoshi Miura ha annunciato martedì che proseguirà la sua carriera. Si trasferirà in prestito al Fukushima United, un club di terza divisione giapponese. «La mia passione per il calcio non è cambiata, indipendentemente dalla mia età», ha dichiarato l’attaccante, che compirà 59 anni il prossimo febbraio, in un comunicato del club. Miura arriva in prestito dallo Yokohama FC, che milita in seconda divisione.

“King Kazu”

Soprannominato “King Kazu” in patria, Miura ha collezionato sette presenze la scorsa stagione con l’Atletico Suzuka, un club di quarta divisione giapponese, retrocesso poi nel campionato regionale. È tornato in Giappone nel 2024 dopo un periodo con l’Oliveirense, club portoghese di seconda divisione, dove era stato anch’egli in prestito dallo Yokohama. Miura ha esordito nel 1986 con il club brasiliano del Santos e ha giocato anche in Giappone, Italia, Croazia e Australia.

Miura è stato uno dei calciatori asiatici più famosi degli anni ’90. Ha contribuito a far conoscere il calcio giapponese con il lancio della J-League, il primo campionato professionistico giapponese, nel 1993. Ha debuttato con la nazionale giapponese nel 1990. Ma è stato escluso dalla prima apparizione dei Samurai Blue ai Mondiali del 1998, nonostante avesse segnato 55 gol in 89 partite con la nazionale.