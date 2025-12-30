Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Manovra, Barelli (FI): Coniugato riforme e risanamento conti pubblici – Il video

30 Dicembre 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Forza Italia voterà a favore di questa legge. Questa legge di bilancio rappresenta un ulteriore tassello di una politica economica strategica che ha saputo coniugare il risanamento dei conti pubblici con la realizzazione di riforme importanti”. Così il capogruppo di FI, Paolo Barelli, intervenendo alla Camera in dichiarazione di voto sulla manovra. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

