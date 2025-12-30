Manovra, Barelli (FI): Coniugato riforme e risanamento conti pubblici – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Forza Italia voterà a favore di questa legge. Questa legge di bilancio rappresenta un ulteriore tassello di una politica economica strategica che ha saputo coniugare il risanamento dei conti pubblici con la realizzazione di riforme importanti”. Così il capogruppo di FI, Paolo Barelli, intervenendo alla Camera in dichiarazione di voto sulla manovra. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev