Manovra, Bonelli (Avs): "Hanno approvato la finanziaria dei bugiardi" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "E' stata appena approvata la manovra dei bugiardi. Erano quelli che dicevano che avrebbero abbassato le tasse, invece hanno alzato la pressione fiscale, quelli che dicevano che avrebbero ridotto l'età pensionabile, ma hanno alzato l'età pensionabile agli italiani. Quelli che dicevano che avrebbero migliorato le condizioni economiche del Paese, ma invece la povertà assoluta è aumentata. È una manovra di guerra, spendono in armamenti, mentre invece dovremmo investire nella sanità pubblica, aumentare le pensioni e gli stipendi degli italiani" così il deputato Bonelli di Avs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev