Manovra, Giorgetti: "Ce l'abbiamo fatta ad approvarla, a differenza di altri Paesi Ue" – Il video

30 Dicembre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Ce l'abbiamo fatta come tutti gli anni: ormai sapete che la legge di bilancio ha questi riti. Noi l'abbiamo approvata, altri paesi europei non ce l'hanno fatta. Ci sono riflessioni da fare su come funziona la democrazia parlamentare nel vecchio continente" così il Ministro Giorgetti dopo l'approvazione della legge di bilancio alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

