Manovra, Giorgetti: "Punto fondamentale è che abbiamo alzato i salari nel pubblico e nel privato" – Il video

30 Dicembre 2025 - 22:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Di fatto abbiamo detestato gli aumenti contrattuali e chiuso i contratti pubblici fermi da anni. Questo significa aumenti concreti di salari e stipendi. Le opposizioni fanno giustamente il loro mestiere, le critiche possono aiutare a capire dove abbiamo sbagliato. Quelle che vi ho appena raccontato sono cose che chiedeva anche la Cgil" così il Ministro Giorgetti dopo l'approvazione della legge di bilancio alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

