Manovra, Giorgetti: Spesa per le armi? "Non abbiamo tolto un euro dalla spesa sociale" – Il video

30 Dicembre 2025 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Non abbiamo tolto un euro in questa legge di bilancio alla spesa sociale per destinarla alle spese per le armi. Il dibattito sulla spesa per la difesa ci sarà dalla prossima primavera, quando e se usciremo dalla procedura di infrazione. Dobbiamo ancora andare sotto il 3% e non è affatto scontato che questo avvenga. Naturalmente questo è il mio auspicio. Allora valuteremo se chiedere la deroga per l'aumento per le spese per la difesa, in modo da non toccare in alcun modo le spese destinate a sanità, scuola, istruzione e quant'altro" così il Ministro Giorgetti dopo l'approvazione della legge di bilancio alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

