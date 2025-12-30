Manovra, Grimaldi (Avs): "Poverissima e a crescita zero, hanno peggiorato la Fornero" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Una manovra poverissima, che rischia di portarci in recessione, con una crescita già ferma a zero. Ma lo scandalo più grande è che chi prometteva di superare la Fornero è riuscito addirittura a peggiorarla, soprattutto a danno dei lavoratori, in particolare di chi ha iniziato prima e oggi paga un prezzo ancora più alto. E' una manovra che si inserisce a pieno titolo in un’economia di guerra: l’unico capitolo che cresce è quello della difesa, con oltre un miliardo in più, mentre tutto il resto viene tagliato, a partire dai servizi ai cittadini. Intanto l’Italia resta fanalino di coda sui salari, ultimi per potere d’acquisto, che è il vero nodo centrale. E poi ci sono i pensionati: siamo il Paese europeo dove si va in pensione più tardi e con assegni più poveri. Un problema serio, non solo sociale, ma anche economico, che pesa sul futuro stesso del Paese" così il deputato Grimaldi di Avs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev