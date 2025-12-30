Manovra, Magi espone cartello "Vendesi": Democrazia parlamentare sta marcendo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "La nostra democrazia parlamentare sta marcendo, rendiamocene conto". Lo ha detto in aula alla Camera Riccardo Magi, sventolando un cartello con la scritta 'vendesi'. "Questa manovra è stata esaminata da 10 persone in commissione Bilancio, questo posto si può chiudere, vendere, valorizzare come fa il vostro amico Trump", ha detto il leader di +Europa nelle dichiarazioni di voto alla manovra. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev