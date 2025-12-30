Manovra, Magi (+Europa): "Affiggano cartello 'Vendesi', hanno svenduto la democrazia" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Ho proposto al presidente delle Camera di affiggere qui questo cartello "vendesi" sul portone di Montecitorio. Sostanzialmente la democrazia parlamentare è svenduta, è finita, possono farsi consigliare da Trump per una bella valorizzazione immobiliare. Qua possiamo farci una bella pista di pattinaggio al posto dell'Aula. Questa manovra è stata votata da 10 senatori, i 10 che fanno parte della Commissione Bilancio del Senato. E basta. Il Parlamento non ha potuto incidere in alcun modo: questione di fiducia in tutti e due i rami e nessuna possibilità di emendare. Questo vuol dire nessun controllo democratico, nessuna trasparenza, come sogna questo Governo. 104 questioni di fiducia messe, 115 decreti, nel merito una manovra senza nessuna strategia per il Paese, per le imprese e per i giovani. Sono esplose tutte le bugie propagandistiche che avevano raccontato agli italiani: azzerare le accise, superare la Fornero, pensioni minime a 1000€ erano balle raccontate per prendere i voti" così il deputato di +Europa Riccardo Magi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev