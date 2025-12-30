Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Manovra, Rampelli (FdI): "Abbiamo tenuto insieme rigore dei conti e crescita" – Il video

30 Dicembre 2025 - 20:46 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Abbiamo tenuto insieme rigore e crescita, cosa fondamentale soprattutto perché abbiamo, abbiamo tenuto insieme rigore e crescita, cosa fondamentale, soprattutto perché abbiamo un debito pubblico preso in eredità con cifre stellari, che sta decrescendo, e abbiamo due guerre a meno di mille chilometri di distanza dall'Italia. L'economia va bene, l'Italia è solida, e la manovra di bilancio è stata dedicata in particolare a quel ceto medio che si carica letteralmente i sacrifici dell'Italia stessa, no, questo non va bene" così il deputato Rampelli di Fratelli d'Italia, dopo l'approvazione della manovra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

