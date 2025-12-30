Manovra, Schlein: "Va nella direzione sbagliata, tra tagli e nulla sui salari bassi" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Le prime preoccupazioni degli italiani sono il carovita e le liste d’attesa nella sanità. Una manovra che non si occupa di questi problemi, ma anzi peggiora le cose, è una manovra che va nella direzione sbagliata. Ci sono tagli alla sanità, alla scuola e ai trasporti, e non si fa nulla per aumentare i salari, che sono tra i più bassi d’Europa. Noi diciamo no" così la segretaria del Pd Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev