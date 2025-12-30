Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Manovra, Schlein: "Va nella direzione sbagliata, tra tagli e nulla sui salari bassi" – Il video

30 Dicembre 2025 - 22:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Le prime preoccupazioni degli italiani sono il carovita e le liste d’attesa nella sanità. Una manovra che non si occupa di questi problemi, ma anzi peggiora le cose, è una manovra che va nella direzione sbagliata. Ci sono tagli alla sanità, alla scuola e ai trasporti, e non si fa nulla per aumentare i salari, che sono tra i più bassi d’Europa. Noi diciamo no" così la segretaria del Pd Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«L’erede di Silvio? Nessuno, Tajani dovrebbe dimettersi. Sogno un ritorno di Pier Silvio e Marina. Lei è da sempre il mio punto di riferimento»

2.

Ha radici ebraiche (e perfino ucraine), ma non ha carisma. Il velenoso ritratto di Elly Schlein sul quotidiano della sinistra israeliana

3.

Zangrillo: «Ora nelle pubbliche amministrazioni si potrà fare carriera senza concorso»

4.

Manovra, bagarre in aula su Hannoun. Il centrosinistra si infuria per una presunta violazione del regolamento: «Precedente pericoloso»

5.

Inchiesta sui fondi ad Hamas, la sindaca di Genova: «Mai andata a comizi di Hannoun, pronte le querele» – Il video