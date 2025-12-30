Manovra, Della Vedova (+Europa): Avete cambiato idea su tutto perché non avete idee per il Paese – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2025 "Avete cambiato idea sulla flat tax, dovevate farla, non si fa. Avete cambiato idea sulle accise, le avete aumentate. Avete cambiato idea sulla legge Fornero, dovevate farla a pezzi, proprio non l'avete toccata. Avete cambiato idea sulle tasse, dovevate diminuirle e invece la pressione fiscale aumenta. Avete cambiato idea sulle agenzie di rating e sullo spread, prima erano l'emblema del complotto demo-pluto-giudaico ai danni dell'Italia, ora non più. Avete cambiato idea sui vincoli di bilancio: prima era l'Europa arcigna, adesso no, si rispettano. Sono tutte cose che noi vi dicevamo da sempre, mentre Meloni si alzava dai banchi dell'opposizione ad attaccarci". Lo dichiara il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla manovra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev