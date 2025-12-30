Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
ATTUALITÀGoverno MeloniImmigrazioneIslamPalestinaPiemonteTorino

Mohamed Shahin resta in Italia, respinto il ricorso del governo per espellere l’imam di Torino: «Ha diritto all’asilo»

30 Dicembre 2025 - 15:55 Diego Messini
embed
mohamed shahin imam di torino cosa ha detto liberato perche
mohamed shahin imam di torino cosa ha detto liberato perche
La decisione della Corte di Appello di Caltanissetta: come richiedente asilo non può essere rimpatriato

La Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato il no all’allontanamento immediato dall’Italia di Mohamed Shahin, l’imam di Torino colpito da un provvedimento di espulsione del ministro Matteo Piantedosi per aver inneggiato alla strage di Hamas del 7 ottobre in Israele. I giudici hanno respinto un reclamo dell’Avvocatura dello Stato contro la precedente decisione del tribunale nisseno. Secondo quanto è trapelato, anche per i magistrati di seconda istanza Shahin deve essere considerato un richiedente asilo e quindi non può essere rimpatriato, in attesa che si definisca la sua posizione.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Campobasso, l’ipotesi di intossicazione alimentare dopo il pranzo di Natale. L’esperta: «Ecco come bisogna conservare i cibi»

2.

Spara al cinghiale, lo crede morto. Ma l’esemplare si rialza e lo uccide. Morto Luigi Rotondo

3.

Madre e figlia morte per intossicazione, cinque medici indagati. Sequestrati i funghi e il pesce mangiati alla vigilia

4.

Donna trovata morta con i jeans abbassati in un cortile, ipotesi femminicidio a Milano: i segni sul collo e la maglietta sparita

5.

Trovato morto in casa, sul divano. A Natale aveva denunciato la moglie, facendo scattare il codice rosso

leggi anche
mohamed shahin imam di torino cosa ha detto liberato perche
ATTUALITÀ

Chi è l’imam di Torino Mohamed Shahin e perché è stato liberato

Di Alessandro D’Amato
imam torino
ATTUALITÀ

Torna libero l’imam di Torino, Mohamed Shahin. L’irritazione della premier Meloni: «La sicurezza è impossibile se dei giudici annullano ogni misura» 

Di Ugo Milano