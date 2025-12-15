Torna libero l’imam di Torino, Mohamed Shahin lascia il Cpr: così i giudici hanno ribaltato la decisione del ministro Piantedosi 

L’uomo è stato fatto uscire dal Cpr di Caltanissetta, dove attendeva il rimpatrio in Egitto, e ora circola con un permesso di soggiorno provvisorio

È stato rilasciato dal Cpr di Caltanissetta Mohamed Shahin, l’imam residente a Torino a cui era stato revocato il permesso di soggiorno di lunga durata e che doveva essere rimpatriato in Egitto. È stata la Corte d’appello di Torino a decidere per la cessazione del suo trattenimento nella struttura consegnando al religioso islamico un permesso di soggiorno provvisorio emesso dalla Questura di Caltanissetta. Secondo i giudici, dunque, non ci sarebbero elementi che fanno supporre pericoli per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, elementi di cui invece si alzava nel decreto di espulsione firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

I motivi della decisione: «È incensurato e non è pericoloso»

I giudici d’appello hanno dunque accolto favorevolmente uno dei ricorsi presentati dai legali dell’imam, in cui si sosteneva come – alla luce di nuova documentazione – non sussistevano le condizioni per disporre il rimpatrio forzato, vale a dire una «concreta e attuale pericolosità». Viene dunque annullato il provvedimento emanato dal questore di Torino lo scorso 24 novembre. Tra le ragioni di questa decisione, i togati hanno anche sottolineato che Shahin vive in Italia da vent’anni e risulta «completamente incensurato». A giocare favorevolmente anche l’archiviazione immediata dell’imam disposta dalla procura di Torino dopo una denuncia per alcune frasi pronunciate durante una manifestazione Pro Pal.

Le manifestazioni per l’Imam e l’occupazione della Stampa

Il nome di Mohamed Shahin era diventato uno dei più acclamati nelle manifestazioni piemontesi per la Palestina. Oltre a fiaccolate e presidi organizzati per chiedere il rilascio dal cfr dell’imam, alcuni manifestanti anche in nome del religioso avevano forzato gli ingressi della redazione della Stampa vandalizzando l’edificio. Tra le scritte comparse sui muri anche alcune in favore di Shahin.