Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
ATTUALITÀCPRIslamMatteo PiantedosiPiemonteRimpatriTorino

Torna libero l’imam di Torino, Mohamed Shahin lascia il Cpr: così i giudici hanno ribaltato la decisione del ministro Piantedosi 

15 Dicembre 2025 - 14:26 Ugo Milano
embed
imam libero shahin
imam libero shahin
L’uomo è stato fatto uscire dal Cpr di Caltanissetta, dove attendeva il rimpatrio in Egitto, e ora circola con un permesso di soggiorno provvisorio

È stato rilasciato dal Cpr di Caltanissetta Mohamed Shahin, l’imam residente a Torino a cui era stato revocato il permesso di soggiorno di lunga durata e che doveva essere rimpatriato in Egitto. È stata la Corte d’appello di Torino a decidere per la cessazione del suo trattenimento nella struttura consegnando al religioso islamico un permesso di soggiorno provvisorio emesso dalla Questura di Caltanissetta. Secondo i giudici, dunque, non ci sarebbero elementi che fanno supporre pericoli per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, elementi di cui invece si alzava nel decreto di espulsione firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi

I motivi della decisione: «È incensurato e non è pericoloso»

I giudici d’appello hanno dunque accolto favorevolmente uno dei ricorsi presentati dai legali dell’imam, in cui si sosteneva come – alla luce di nuova documentazione – non sussistevano le condizioni per disporre il rimpatrio forzato, vale a dire una «concreta e attuale pericolosità». Viene dunque annullato il provvedimento emanato dal questore di Torino lo scorso 24 novembre. Tra le ragioni di questa decisione, i togati hanno anche sottolineato che Shahin vive in Italia da vent’anni e risulta «completamente incensurato». A giocare favorevolmente anche l’archiviazione immediata dell’imam disposta dalla procura di Torino dopo una denuncia per alcune frasi pronunciate durante una manifestazione Pro Pal. 

Le manifestazioni per l’Imam e l’occupazione della Stampa

Il nome di Mohamed Shahin era diventato uno dei più acclamati nelle manifestazioni piemontesi per la Palestina. Oltre a fiaccolate e presidi organizzati per chiedere il rilascio dal cfr dell’imam, alcuni manifestanti anche in nome del religioso avevano forzato gli ingressi della redazione della Stampa vandalizzando l’edificio. Tra le scritte comparse sui muri anche alcune in favore di Shahin.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Esclusa dal concorso per la Gdf perché il padre frequenta mafiosi e riammessa dal Tar: «Ha diritto a riscattarsi»

2.

Va in Giappone e torna con 20mila carte di Pokemon e One Piece, maxi multa a Linate: voleva rivenderle per quasi 100mila euro

3.

L’ultima mossa dei genitori di Chiara Poggi, i test sugli oggetti (mai analizzati) che indossava il giorno del delitto: «Conservati come reliquie»

4.

Famiglia nel bosco, i genitori cedono su vaccini e maestra a casa. La tutrice dei bambini: «Stanno imparando solo ora l’alfabeto e socializzano»

5.

La moglie lo credeva a cena con i colleghi, lui spunta nello spot del ristorante con un’altra: «Voglio il risarcimento»

leggi anche
polfer
ATTUALITÀ

Il piano del 36enne nigeriano per farsi rimpatriare: accende uno spinello davanti alla polizia e si fa arrestare. «Volevo tornare a casa ma non avevo soldi»

Di Cecilia Dardana
giudice-stop-deportazioni-rapide-trump
ESTERI

Usa, nuova tegola giudiziaria per Trump: un tribunale ferma la procedura rapida per le deportazioni di migranti

Di Bruno Gaetani
piantedosi casapound almasri
POLITICA

Piantedosi: «Sgombero di CasaPound? Prima o poi sarà il suo turno. Ho visto il video di Almasri, lo rimpatriammo per tutelare gli italiani»

Di Stefania Carboni
cpr albania
ATTUALITÀ

La Consulta boccia i Cpr: «La normativa non rispetta la libertà personale». Poi sollecita l’intervento del legislatore

Di Cecilia Dardana
aeroporto marconi bologna
ATTUALITÀ

Bologna, fugge prima dell’imbarco su un volo per il rimpatrio. Poi appicca il fuoco per rallentare l’inseguimento: disagi all’aeroporto Marconi

Di Cecilia Dardana