A Sanremo il vescovo installa la campana contro l’aborto: «Suonerà ogni sera alle 20». Scoppia la polemica

Un’iniziativa promossa da Monsignor Antonio Suetta. La nota della diocesi: «Così ricorderemo i bambini non nati». Protestano associazioni e politici

Fa discutere l’iniziativa del vescovo diocesano di Ventimiglia-Sanremo, Antonio Suetta, che ha deciso di inaugurare a Sanremo una «campana dei bimbi non nati», entrata in funzione il 28 dicembre e che da due giorni risuona ogni sera alle 20. Secondo quanto spiegato in una nota della curia, la campana è stata fusa in occasione dei “40 Giorni per la Vita” 2021-2022 e nasce «dal desiderio di dare voce a chi non ha potuto avere voce, custodendo nel cuore della Chiesa il ricordo dei bambini non nati a causa dell’aborto». La data scelta per l’inaugurazione non è casuale: il 28 dicembre, infatti, la Chiesa ricorda la strage evangelica degli innocenti, una memoria che – sottolinea la diocesi – «si intreccia con quella dei bimbi non nati del nostro tempo».

Le proteste

L’iniziativa ha suscitato immediate reazioni critiche, soprattutto sui social e nel mondo politico. Tra i primi a intervenire è stato il consigliere comunale del Partito democratico di Imperia, Edoardo Verda, che ha definito la scelta «una decisione che non parla di cura né di ascolto, ma di colpa». Secondo Verda, si tratta di «un’intrusione insopportabile in una sfera che non riguarda la religione, ma l’autodeterminazione delle donne». Il consigliere, che è anche medico, ha ribadito come la salute non debba diventare «un terreno di battaglia ideologica», difendendo la legge 194 come «una legge di civiltà che tutela la salute, la dignità e l’autodeterminazione delle donne». A suo avviso, il rintocco quotidiano della campana «non porta conforto, ma alimenta una contrapposizione ideologica sulla pelle delle persone, mancando di rispetto alle storie e alle sofferenze individuali».

La campana dell’accusa

Sulla stessa linea l’ex candidata sindaca di Ventimiglia Maria Spinosi, esponente della lista civica di centrosinistra Ventimiglia Progressista, che parla di una «campana dell’accusa» rivolta contro un diritto riconosciuto dallo Stato. «Si tratta di un atto pubblico, simbolico e reiterato – afferma – che carica lo spazio cittadino di un giudizio moralistico e accusatorio contro l’interruzione volontaria di gravidanza».

Foto copertina: ANSA/SITO DIOCESI VENTIMIGLIA: Un’immagine della “Campana dei bimbi non nati” a Sanremo