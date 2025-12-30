Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Schlein: "In 3 anni unica spesa cresciuta e quella per armi, bisognava dire no a Trump come Sanchez" – Il video

30 Dicembre 2025 - 20:46 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Se guardiamo ai tre anni di governo Meloni è scesa la spesa pubblica su sanità, scuola, ricerca, sulle politiche industriali e sulla casa. Dove è aumentata? E' aumentata sulla spesa militare in prospettiva per aver accettato l'irrealistico e sbagliato obiettivo di portarlo al 5% come ha chiesto Trump: dovevano fare come Sanchez e dire di no" così la segretaria del Pd Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«L’erede di Silvio? Nessuno, Tajani dovrebbe dimettersi. Sogno un ritorno di Pier Silvio e Marina. Lei è da sempre il mio punto di riferimento»

2.

Ha radici ebraiche (e perfino ucraine), ma non ha carisma. Il velenoso ritratto di Elly Schlein sul quotidiano della sinistra israeliana

3.

Zangrillo: «Ora nelle pubbliche amministrazioni si potrà fare carriera senza concorso»

4.

Manovra, bagarre in aula su Hannoun. Il centrosinistra si infuria per una presunta violazione del regolamento: «Precedente pericoloso»

5.

Inchiesta sui fondi ad Hamas, la sindaca di Genova: «Mai andata a comizi di Hannoun, pronte le querele» – Il video