Schlein: Manovra di promesse tradite. Per una gastroscopia serve un anno e mezzo – Il video

30 Dicembre 2025 - 22:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "È una manovra di promesse tradite: volevate abolire la Fornero e invece avete aumentato l'età pensionabile, avete aumentato le minime solo di un paio di caffè, avete abolito opzione donna e avete aumentato le accise. Non vi crede più nessuno. Ci sono famiglie che stanno decidendo se ritardare il pagamento dell'affitto e il costo delle bollette e che ci sono 6 milioni di italiani che hanno rinunciato a curarsi. Una manovra che non è in grado di affrontare le prime preoccupazioni degli italiani è una manovra sbagliata. Di austerità e lo state anche rivendicando". Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein in dichiarazione di voto in aula della Camera sulla manovra. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

