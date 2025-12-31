Una spilla contro Beatrice Venezi, la protesta degli orchestrali del Teatro La Fenice al concerto di Capodanno. Brugnaro: «Voglio vederla suonare»

Nessuno sciopero il 1° dell’anno ma coro e orchestra indosseranno una spilla simbolica. Il sovrintendente: «Le forme di protesta garbate sono legittime»

Sarà una protesta silenziosa quella messa in scena al Teatro La Fenice di Venezia durante il concerto di Capodanno, diretto da Michele Mariotti e trasmesso in diretta su Rai1. Coro e orchestrali, pur avendo deciso di non scioperare per «onorare l’impegno con il pubblico», si appunteranno una spilla per esprimere la loro contrarietà alla nomina a direttore musicale di Beatrice Venezi.

La spilletta

In una nota ufficiale, la Rsu ha dichiarato che attraverso questo gesto, finanziato dagli stessi lavoratori del teatro, si vuole rendere visibile «l’unità e la determinazione» dei lavoratori nel difendere «la dignità del lavoro e il futuro del Teatro». Nonostante le forti critiche alla nomina di Venezi, che ha diviso l’opinione pubblica e gli stessi dipendenti, l’iniziativa si prefigge di ribadire l’importanza di un futuro condiviso per La Fenice, mettendo in luce le preoccupazioni riguardo a una gestione artistica che non rispecchi le tradizioni e le esigenze degli interpreti del teatro. L’iniziativa non coinvolgerà solo gli orchestrali, ma anche il pubblico presente in sala, che riceverà una spilla come segno di solidarietà e partecipazione.

RSU | Spilletta che indosseranno gli orchestrali

Il sovrintendente: «Tutte le forme di protesta garbate sono legittime»

Sulla protesta è intervenuto il sovrintendente e direttore artistico Nicola Colabianchi: «Ho visto l’orchestra e il coro durante le prove; tutte le forme di protesta garbate sono legittime, mi auguro che al più presto si possa arrivare a scelte condivise, a confrontarsi per trovare quell’equilibro che tutti cerchiamo». I rappresentanti sindacali chiedono risposte pubbliche su sei punti e ribadiscono la disponibilità a un confronto, a patto che la nomina venga ritirata e si riparta da zero.

Brugnaro: «Protesta legittima ma Beatrice Venezi voglio vederla suonare»

Sulle proteste contro Venezi si è espresso – citato dal Gazzettino – anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, nella conferenza stampa di fine anno. «A Venezia il primo appuntamento del 2026 sarà «il concerto di Capodanno al Teatro La Fenice, che andrò anche quest’anno a vedere con grande entusiasmo credendo anch’io che è legittima la protesta, pensando però che un allenatore non lo può decidere la squadra», ha detto Brugnaro. «Spero e continuo a sperare – ha aggiunto il sindaco -, lavorerò e sto lavorando perché si riesca a ricomporre anche dal punto di vista personale, la frattura. Mi dispiace molto perché vorrei che tutti uscissero vincitori. Ma io Beatrice Venezi oggettivamente voglio vederla suonare. La voglio vedere suonare, credo che se lo meriti, qualcuno dice che il suo palmares non è adeguato, secondo me lo è. Potrebbe essere una grande scommessa che possiamo vincere, lo vedremo nei prossimi anni», ha concluso.

Foto copertina: ANSA / CIRO FUSCO | Beatrice Venezi negli studi Rai di Napoli durante la registrazione del programma “Viva Puccini” 2024