Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
POLITICABeatrice VeneziEugenio GianiFirenzePDRoberto VannacciToscana

Mia Diop vicepresidente in Toscana, Vannacci non ci sta: «Il suo curriculum? Pelle scura e tessera del Pd. Ma su Beatrice Venezi protestavano»

13 Novembre 2025 - 15:39 Alba Romano
embed
mia diop roberto vannacci
mia diop roberto vannacci
In un post sui social, l’ex generale ha sottolineato la presunta ipocrisia delle opposizioni che fanno «zero polemiche» sulla 23enne livornese. Ma che sulla direttrice d’orchestra avevano tirato su il polverone «perché bianca, bionda e di destra»

Per farsi strada in politica, anzi addirittura raggiungere la sedia di vicepresidente della Toscana non servono grandi competenze. Anzi basta «essere di sinistra», parola di Roberto Vannacci. Con un post sui social media, il vicesegretario ed europarlamentare della Lega ha attaccato duramente Eugenio Giani, fresco di bis alle elezioni regionali, per la sua scelta della giovanissima Mia Bintou Diop come sua vice. Una preferenza che, a parere dell’ex generale, farebbe risaltare l’ipocrisia delle opposizioni che negli scorsi mesi si erano scatenate contro la nomina al Teatro La Fenice di Beatrice Venezi.

Vannacci e l’ipocrisia della sinistra, da Diop a Venezi

«A sinistra zero polemiche per la nomina a vicepresidente della Toscana di Mia Diop, 23enne studentessa senegalese, senza alcuna esperienza», si legge su Twitter. Stando a Roberto Vannacci, per raggiungere i vertici delle regione rosse bastano due prerequisiti: «La tessera Pd e la pelle nera». Al contrario per la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, contro la cui nomina lo stesso teatro veneziano si era sollevato, quel discorso non sarebbe stato considerato. I motivi? Venezi è «di destra, bianca, bionda, cristiana… e pure competente. La realtà fa male». 

Chi è e da dove arriva Mia Diop

La decisione di Giani di puntare sulla 23enne livornese, figlia di papà senegalese e di mamma italiana, è stata spiegata dalla stessa Diop: «Non è vero che i giovani devono aspettare il loro turno, come sostengono quelli che ci vorrebbero tener lontani da tutto. La verità è che il turno non arriva mai, se non siamo noi a prendercelo». La giovane è entrata nel Partito democratico nel 2019, quando stava studiando Scienze politiche a Pisa. Il suo primo obiettivo è stato sostenere la macchina elettorale dietro alla candidatura a sindaco di Luca Salvetti, poi è passata a occuparsi dell’organizzazione degli eventi di Elly Schlein in Toscana. Infine il grande salto. 

Articoli di POLITICA più letti
1.

Sergio Mattarella ha prestato a Giorgia Meloni alcune opere d’arte. Il Quirinale: «Assicuratele». Palazzo Chigi ci mette un anno a farlo

2.

Francesca Verdini insultata sui social, lo sfogo della compagna di Salvini: «Davvero mi devo abituare a questo odio?»

3.

«Questa è quella put***a di merda». Bufera su Maurizio Falco, il commissario governativo per la frase sulla giornalista di Fuori dal Coro – Il video

4.

Educazione sessuale e affettiva a scuola, Valditara perde la pazienza: «Indignato, avete sfruttato i femminicidi, vergognatevi». In aula è caos – Il video

5.

Toscana, Giani annuncia la sua vice: è la 23enne Mia Diop, l’assessore più giovane nella storia della regione

leggi anche
eugenio giani mia diop
POLITICA

Toscana, Giani annuncia la sua vice: è la 23enne Mia Diop, l’assessore più giovane nella storia della regione

Di Ugo Milano
marco furfaro regionali toscana
POLITICA

Elezioni regionali in Toscana, Furfaro, i numeri del Pd e il risultato del Campo largo: «Alleanza strutturale anche con Renzi? Serve l’alchimia giusta»

Di Sofia Spagnoli
eugenio giani presidente regione
POLITICA

Elezioni regionali Toscana 2025, dalla passione per la storia dell’arte, al tuffo “social” nel fiume Arno: chi è Eugenio Giani, il presidente uscente confermato per un mandato bis

Di Sofia Spagnoli