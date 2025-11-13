Mia Diop vicepresidente in Toscana, Vannacci non ci sta: «Il suo curriculum? Pelle scura e tessera del Pd. Ma su Beatrice Venezi protestavano»

In un post sui social, l’ex generale ha sottolineato la presunta ipocrisia delle opposizioni che fanno «zero polemiche» sulla 23enne livornese. Ma che sulla direttrice d’orchestra avevano tirato su il polverone «perché bianca, bionda e di destra»

Per farsi strada in politica, anzi addirittura raggiungere la sedia di vicepresidente della Toscana non servono grandi competenze. Anzi basta «essere di sinistra», parola di Roberto Vannacci. Con un post sui social media, il vicesegretario ed europarlamentare della Lega ha attaccato duramente Eugenio Giani, fresco di bis alle elezioni regionali, per la sua scelta della giovanissima Mia Bintou Diop come sua vice. Una preferenza che, a parere dell’ex generale, farebbe risaltare l’ipocrisia delle opposizioni che negli scorsi mesi si erano scatenate contro la nomina al Teatro La Fenice di Beatrice Venezi.

Vannacci e l’ipocrisia della sinistra, da Diop a Venezi

«A sinistra zero polemiche per la nomina a vicepresidente della Toscana di Mia Diop, 23enne studentessa senegalese, senza alcuna esperienza», si legge su Twitter. Stando a Roberto Vannacci, per raggiungere i vertici delle regione rosse bastano due prerequisiti: «La tessera Pd e la pelle nera». Al contrario per la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, contro la cui nomina lo stesso teatro veneziano si era sollevato, quel discorso non sarebbe stato considerato. I motivi? Venezi è «di destra, bianca, bionda, cristiana… e pure competente. La realtà fa male».

Chi è e da dove arriva Mia Diop

La decisione di Giani di puntare sulla 23enne livornese, figlia di papà senegalese e di mamma italiana, è stata spiegata dalla stessa Diop: «Non è vero che i giovani devono aspettare il loro turno, come sostengono quelli che ci vorrebbero tener lontani da tutto. La verità è che il turno non arriva mai, se non siamo noi a prendercelo». La giovane è entrata nel Partito democratico nel 2019, quando stava studiando Scienze politiche a Pisa. Il suo primo obiettivo è stato sostenere la macchina elettorale dietro alla candidatura a sindaco di Luca Salvetti, poi è passata a occuparsi dell’organizzazione degli eventi di Elly Schlein in Toscana. Infine il grande salto.