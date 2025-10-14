Elezioni regionali in Toscana, Furfaro, i numeri del Pd e il risultato del Campo largo: «Alleanza strutturale anche con Renzi? Serve l’alchimia giusta»

Parla il deputato e membro della segreteria nazionale Dem: «Vittoria di Giani e non del Pd? È sempre stato un nostro candidato»

Non è una vittoria solo del riformista Eugenio Giani «perché Giani è iscritto al Partito democratico ed è sempre stato un nostro candidato». A parlare con Open è il deputato dem Marco Furfaro, toscano vicino ad Elly Schlein e membro della segreteria nazionale del partito, che “sgonfia” e attenua le divisioni interne ai dem. Abbiamo fatto il punto con lui sui risultati che la coalizione di centrosinistra ha ottenuto alle elezioni regionali in Toscana, dove ieri ha vinto il loro candidato, Eugenio Giani, pronto a iniziare il suo secondo mandato, confermato con il 53%.

Politiche 2027: Renzi sì o no?

Sarà un governo diverso rispetto a quelli precedenti: ora i dem dovranno convivere con gli alleati del Movimento 5 Stelle, che fino a ieri sono stati all’opposizione ed hanno probabilmente pagato elettoralmente l’avvicinamento a Giani. Non sono mancati attriti nella fase pre‑elettorale: i pentastellati, dopo diversi tira e molla, hanno deciso di sostenerlo solo all’ultimo momento. Il rapporto però è solido, dice Furfaro che parla anche di inserire Matteo Renzi e la sua Casa riformista in un’alleanza più stabile, in vista delle future politiche del 2027. La sua lista ha ottenuto alle regionali quasi il 9% (ma ovviamente qui l’ex presidente del consiglio giocava in casa). Furfaro taglia corto: «L’unità è un fine necessario, ma solo l’unità non basta. Serve alchimia».