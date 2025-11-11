Toscana, Giani annuncia la sua vice: è la 23enne Mia Diop, l’assessore più giovane nella storia della regione

Madre italiana e padre senegalese, è entrata nel Pd livornese nel 2019

Mia Bintou Diop è la nuova vicepresidente della Regione Toscana. Nata a Livorno appena 23 anni fa da madre italiana e papà senegalese è la più giovane assessora nella storia della Regione Toscana. A un mese dalla sua rielezione, il governatore Eugenio Giani ha annunciato i componenti della giunta e scelto lei come braccio destro. Senza nascondere l’emozione davanti ai flash dei fotografi, Diop ha però subito rivendicato il valore del suo incarico e su Instagram ha scritto: «Oggi mi tremano un po’ le mani. Ma sono le mani di una generazione che sa di voler fare e che vuole avere la possibilità di poter fare». Quella generazione di cui lei si fa portavoce quando affermando: «Non è vero che i giovani devono aspettare il loro turno, come sostengono quelli che ci vorrebbero tener lontani da tutto. La verità è che il turno non arriva mai, se non siamo noi a prendercelo».

Una passione politica precoce

La sua nomina potrebbe sembrare una sorpresa, ma il nome di Mia Diop circolava già da qualche tempo negli ambienti toscani del Pd. E al momento opportuno, il segretario regionale del partito, Emiliano Fossi, ha messo sul tavolo le carte di questa ragazza, figlia di Mbaye Diop, già noto per il suo impegno per la comunità senegalese di Livorno e per la sua militanza politica e sindacale nella città. Anche la giovane vicepresidente, dal canto suo, ha una mostrato un’attitudine molto precoce alla politica: a soli dieci anni aveva fatto un discorso sullo Ius soli di fronte a Pier Luigi Bersani. Più avanti, mentre studiava Scienze Politiche a Pisa, aveva fatto parte del Parlamento degli Studenti e nel 2019 è entrata nel Pd per aiutare Luca Salvetti a diventare sindaco. Dopo essersi occupata della comunicazione e dell’organizzazione degli eventi per Schlein in Toscana, Diop è stata la più giovane a entrare a far parte della direzione nazionale del partito.

Le ragioni dietro all’impegno politico di Mia Diop

Su Instagram ha raccontato il grande salto che adesso la metterà in prima linea nella vita politica della sua Regione. «Quando mi è arrivata la proposta» del presidente Giani, scrive, «la testa si è riempita di domande. E la risposta l’ho trovata dove tutto è iniziato: Livorno. Perché quello che sono viene da lì. Dalle scuole, dai circoli, dai tavoli in cui si discute per ore, dalla mia prima esperienza nelle istituzioni locali. Da una città che mi ha insegnato che l’impegno non è mai individuale. Che quando ti affidi alla comunità, non cammini mai da sola». All’attenzione della comunità porterà i temi cari alla sua generazione, quella «che vive tra affitti impossibili, lavori precari, genitori verso cui non si vuole pesare ma da cui non si riesce a staccarsi. Ne faccio parte anch’io. E proprio per questo voglio portarla dentro ogni scelta e ogni decisione».