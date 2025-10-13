Regionali Toscana, il fenomeno Antonella Bundu: chi è la candidata che intercetta i delusi di centrosinistra e i pro-Pal

Madre fiorentina, padre della Sierra Leone, Bundu si era già candidata alle scorse regionali nel 2020, restando fuori dai giochi. Attivista per i diritti civili, riporta la sinistra radicale in consiglio regionale

Antonella Bundu, inizialmente rimasta ai margini del dibattito pre-elettorale, irrompe a sorpresa nelle Regionali in Toscana. La sua lista Toscana Rossa – che raccoglie Unione Popolare e probabilmente parte dei delusi del centrosinistra – riesce a conquistare spazio in una partita che sembrava già chiusa: al momento si aggira intorno alla soglia di sbarramento del 5% che serve per ottenere un seggio in Consiglio regionale. Un risultato già di per sé notevole, se si considera poi che nelle prime proiezioni, è riuscita addirittura a scavalcare Movimento 5 Stelle e Lega. Raccoglie quello che è stato definito «l’effetto Gaza».

Chi è Antonella Bundu?

Bundu non è certo un volto nuovo nella politica toscana. Si era già candidata alle scorse regionali nel 2020, ma rimanendo esclusa dai giochi. Fiorentina, 55 anni, madre toscana e padre originario della Sierra Leone, ha vissuto e studiato tra Freetown e Liverpool. Impiegata in uno studio di architettura, è da sempre attivista per i diritti civili, un impegno iniziato alla fine degli anni ’80 con il movimento internazionale, pacifico, Oxfam, proprio durante il periodo in cui viveva nel Regno Unito.

Consigliera a Firenze nel 2019

Il suo ingresso in politica è più recente: nel 2019 si candida a sindaca di Firenze con una coalizione di sinistra che univa Sinistra Italiana, Potere al Popolo e Firenze Città Aperta. Eletta in Consiglio comunale, ha ricoperto per cinque anni il ruolo di capogruppo. Nel 2024 ha passato il testimone come candidata sindaca per Sinistra Progetto Comune, scegliendo di candidarsi come consigliera. Ma questa volta è rimasta fuori da Palazzo Vecchio.

L’effetto Gaza e gli scontenti di centrosinistra

Bundu irrompe in una scena politica tutt’altro che semplice. La campagna elettorale in Toscana è stata segnata da forti divisioni, non solo tra centrodestra e centrosinistra, ma anche all’interno dello stesso fronte progressista. Proprio qui si inserisce la candidatura di Antonella Bundu e della lista Toscana Rossa. Una parte dell’elettorato, in particolare quello più vicino al Movimento 5 Stelle, non ha digerito la scelta del partito di sostenere Eugenio Giani, dopo cinque anni passati all’opposizione. Bundu potrebbe aver intercettato proprio questo malcontento. Ma anche l’energia politica dei tanti toscani e toscane che in queste settimane hanno manifestato per Gaza e per la Global Sumud Flotilla.

La relazione con Piero Pelù

Ma Bundu ha anche un passato legato al mondo pop. È infatti l’ex compagna del cantante Piero Pelù, dal quale ha avuto una figlia, Zoe, nata nel 2004. La loro relazione risale ai primi anni Duemila, ed è rimasta lontana dai riflettori.