Teatro La Fenice: trionfo di applausi per la prima de La clemenza di Tito. Pioggia di volantini contro Venezi

20 Novembre 2025 - 23:55 Alba Romano
beatrice venezi
beatrice venezi
L'opera ha debuttato nell'allestimento firmato dal regista scozzese Paul Curran e diretto dal maestro inglese Ivor Bolton. Ma non è mancata la protesta contro la direttrice d'orchestra

Buona la prima, anzi buoni i sette minuti di applausi. Il pubblico della Fenice di Venezia ha accolto con 7 minuti di applausi trionfali l’apertura della stagione lirica 2025-26, inaugurata questa sera con “La Clemenza di Tito” di Wolfgang Amadeus Mozart, nell’allestimento firmato dal regista scozzese Paul Curran e diretto dal maestro inglese Ivor Bolton. Durante gli applausi dai palchi gli spettatori hanno fatto volare in platea una pioggia di volantini, quelli che all’ingresso avevano distribuito gli orchestrali e le maestranze a sostegno della mobilitazione di protesta contro la nomina del maestro Beatrice Venezi a direttore musicale del Teatro a partire dall’autunno 2026.

Il sit-in delle maestranze

Mezz’ora prima del debutto le maestranze hanno trasformato Campo San Fantin in un palcoscenico simbolico, distribuendo volantini e leggendo ad alta voce un comunicato di protesta. La mobilitazione, iniziata il 22 settembre e coordinata dai sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Cisal-Fials e Usb, esprime il dissenso contro la nomina di Venezi, giudicata dagli orchestrali imposta con un metodo sbagliato.

