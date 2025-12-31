Il primo posto in cui è arrivato il 2026 è Kiritimati, l’atollo più grande del mondo

Si trova a sud delle Hawaii e a nord-est dell'Australia ed è il più grande atollo al mondo. Fa parte della repubblica di Kiribati

Nell’isola del Pacifico, Kiritimati, è già arrivato il 2026. Si tratta del primo pezzetto di terra che ha festeggiato l’anno nuovo, quando in Italia erano solo le 11 del mattino. Si trova a sud delle Hawaii e a nord-est dell’Australia ed è il più grande atollo al mondo. Fa parte della repubblica di Kiribati, che comprende 33 atolli corallini e numerose isolette che si estendono lungo l’equatore. Tutta la Repubblica conta poco più che 134mila abitanti.

L’isola di Kiritimati (chiamata anche isola Christmas), avendo un fuso orario corrispondente a UTC+14, è sempre il primo posto abitato su cui arriva Capodanno. Il secondo nome lo si deve per la riscoperta dell’area da parte di James Cook, nella vigilia di Natale del 1777, durante il suo terzo viaggio tra Bora-Bora e le Hawaii. Contiene comunque gran parte del territorio della Repubblica, quasi l’80 per cento.

Come raggiungere Kiritimati

Occorre prendere un volo Fiji Airways o Air Nauru facendo scalo alle Fiji o alle Hawaii. L’aeroporto dell’isola è quello Internazionale Cassidy, vicino alla città Banana.

(Kiritimati vista dall’aereo in uno scatto di Winston Chen su Unsplash)