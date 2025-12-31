Ultime notizie Fabrizio CoronaJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
Mattarella: "Chiediamo la Pace di fronte a distruzioni in Ucraina e a Gaza" – Il video

31 Dicembre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle citta' ucraine, di fronte alla distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini, anziani, donne, uomini al freddo del gelido inverno di quei territori, di fronte alla devastazione di Gaza, dove neonati al freddo muoiono assiderati, il desiderio di pace è sempre più alto e diviene sempre più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi la nega perche' si sente più forte". Le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine Anno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

