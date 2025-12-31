Ultime notizie Fabrizio CoronaJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Mattarella: Costituenti crearono Costituzione superando una forte dialettica – Il video

31 Dicembre 2025 - 21:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "L'Assemblea costituente, eletta contestualmente al referendum che sancì la scelta repubblicana, fu capace di trovare una sintesi di alto valore mentre la dialettica politica si sviluppava tra convergenze e contrasti, anche molto forti. Di mattina i costituenti discutevano – e si contrapponevano – sulle misure concrete di governo, nel pomeriggio, insieme, componevano i tasselli della nostra Carta costituzionale. La Costituzione italiana, che ha ispirato e guidato il Paese per tutti questi decenni". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio agli italiani di fine anno. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Roberto Vannacci inguaia Meloni e Salvini sul decreto armi: «Basta soldi all’Ucraina, il Parlamento non lo voti»

2.

Ha radici ebraiche (e perfino ucraine), ma non ha carisma. Il velenoso ritratto di Elly Schlein sul quotidiano della sinistra israeliana

3.

Inchiesta sui fondi ad Hamas, la sindaca di Genova: «Mai andata a comizi di Hannoun, pronte le querele» – Il video

4.

Via libera del Parlamento alla Legge di bilancio. Meloni: «Giù le tasse, sostegno a sanità e lavoro: impegni mantenuti» 

5.

Antonio Tajani, la strategia da ciclista e l’idea dei civici prima a Torino e poi a Milano per agganciare Calenda. Le mosse del leader