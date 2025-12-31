Mattarella: Falcone e Borsellino ispirano chi non si rassegna alla criminalità – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "Falcone e Borsellino ispiranoì tutt'oggi "tutti coloro che non si rassegnano alla prepotenza della criminalità. Il film della memoria scorre. Due volti che non possiamo dimenticare: quelli di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della legalità e della lunga lotta contro la mafia. Protagonisti anche dopo il loro assassinio: il loro esempio continua a ispirare – non soltanto in Italia – le nuove generazioni e tutti coloro che non si rassegnano alla prepotenza della criminalità". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso di fine anno nel passaggio centrale in cui ripercorre gli 80 anni di vita della Repubblica. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev