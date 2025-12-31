Mattarella: "La pace non è imporre proprio dominio sugli altri" – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "La pace è un modo di pensare: quello di vivere insieme agli altri, rispettandoli, senza pretendere di imporre loro la propria volontà, i propri interessi, il proprio dominio. Il modo di pensare, la mentalità, iniziano dalla vita quotidiana. Riguardano qualunque ambito: quello internazionale, quello interno ai singoli Stati, a ogni comunità, piccola o grande. Per ogni popolo inizia dalla sua dimensione nazionale" così il Presidente Mattarella nel tradizionale discorso di fine anno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev