Mattarella: "La pace non è imporre proprio dominio sugli altri" – Il video

31 Dicembre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "La pace è un modo di pensare: quello di vivere insieme agli altri, rispettandoli, senza pretendere di imporre loro la propria volontà, i propri interessi, il proprio dominio. Il modo di pensare, la mentalità, iniziano dalla vita quotidiana. Riguardano qualunque ambito: quello internazionale, quello interno ai singoli Stati, a ogni comunità, piccola o grande. Per ogni popolo inizia dalla sua dimensione nazionale" così il Presidente Mattarella nel tradizionale discorso di fine anno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

