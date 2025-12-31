Ultime notizie Fabrizio CoronaJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Mattarella: "La vera forza dell'Italia è la coesione sociale" – Il video

31 Dicembre 2025 - 22:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 ""La nostra vera forza, la coesione sociale nella libertà e democrazia, ci ha consentito di fare dell’Italia il grande Paese che è oggi. Le legittime dialettiche tra le varie posizioni hanno contribuito a concrete realizzazioni che hanno cambiato in meglio la vita delle persone. Diritti e doveri sono diventati progressivamente fatti e non sono rimasti astratte affermazioni. Riflettere su ciò che insieme abbiamo conquistato è la premessa per poter guardare al futuro con fiducia e con rinnovato impegno comune. La consapevolezza di questa storia può conferirci forza per affrontare con serenità le sfide e le insidie del nostro tempo. Vecchie e nuove povertà, che ci sono e vanno contrastate con urgenza, diseguaglianze, ingiustizie, comportamenti che feriscono il bene collettivo come corruzione, infedeltà fiscale, reati ambientali: crepe che rischiano di compromettere proprio quella coesione sociale che consideriamo un bene prezioso di cui disponiamo. Un bene che, tuttavia, non è mai acquisito definitivamente. Un bene per cui siamo chiamati a impegnarci, ognuno secondo il suo livello di responsabilità, senza che nessuno possa sentirsi esentato. Perché la Repubblica siamo noi. Ciascuno di noi" così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel tradizionale discorso di fine anno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Roberto Vannacci inguaia Meloni e Salvini sul decreto armi: «Basta soldi all’Ucraina, il Parlamento non lo voti»

2.

Ha radici ebraiche (e perfino ucraine), ma non ha carisma. Il velenoso ritratto di Elly Schlein sul quotidiano della sinistra israeliana

3.

Inchiesta sui fondi ad Hamas, la sindaca di Genova: «Mai andata a comizi di Hannoun, pronte le querele» – Il video

4.

Via libera del Parlamento alla Legge di bilancio. Meloni: «Giù le tasse, sostegno a sanità e lavoro: impegni mantenuti» 

5.

Antonio Tajani, la strategia da ciclista e l’idea dei civici prima a Torino e poi a Milano per agganciare Calenda. Le mosse del leader