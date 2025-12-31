Ultime notizie Fabrizio CoronaJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
Mattarella: "Raccogliamo appello di Papa Leone XIV a disarmare le parole" – Il video

31 Dicembre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "Leone XIV, a cui rivolgo gli auguri più affettuosi del popolo italiano, nei giorni di Natale, in prossimità della conclusione del Giubileo della Speranza, ha esortato a 'respingere l'odio, la violenza, la contrapposizione e praticare il dialogo, la pace, la riconciliazione'. Ha richiamato alla necessità di disarmare le parole. Raccogliamo questo invito. Se ogni circostanza diviene pretesto per violenti scontri verbali, per accuse reciproche, di cui non conta il fondamento ma soltanto la forza polemica, non si esprime una mentalità di pace, non se ne costruiscono le basi" così il Presidente Mattarella nel tradizionale discorso di fine anno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

