Mattarella: Ue e Nato pilastri nostra azione internazionale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "L'Europa e le relazioni transatlantiche, con il piano Marshall, sono i due pilastri della ricostruzione. L'Unione Europea e l'Alleanza Atlantica hanno coerentemente rappresentato – e costituiscono – le coordinate della nostra azione internazionale". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev