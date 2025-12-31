Il video dei presunti soldati russi nel centro di comando ucraino a Gulyaypole generato con l’AI

La fonte è un account TikTok russo che non fa alcun riferimento a Gulyaypole

Tra il 26 e il 27 dicembre 2025, su X e Facebook, vengono condivisi post che mostrano un reel con presunti soldati ucraini catturati. Secondo la didascalia, le immagini mostrerebbero l’ingresso delle truppe russe nel centro di comando ucraino a Gulyaypole, nella regione di Zaporizhzhia. La clip, però, risulta generata con l’AI.

Per chi ha fretta

I video provengono da un account TikTok chiamato Russiaclipmedia.

I filmati sono generati con l’Intelligenza artificiale, in quanto presentano gli errori tipici.

Analisi

Il video viene condiviso con la seguente narrazione:

Gulyaypole, soldati russi nel centro di comando ucraino nel centro della città Nonostante Kiev tenda a minimizzare l’avanzata russa nelle oblast di Zaporozhye e Dnipropetrovsk, i soldati russi della 60esima brigata smentiscono con i fatti le dichiarazioni ucraine e mostrano il controllo sul centro di comando ucraino del 102esima brigata della Difesa territoriale nel centro della città di Gulyaypole, uno degli anelli principali della catena difensiva ucraina nella regione di Zaporozhye. Da questo quartier generale gli ufficiali ucraini sono fuggiti senza nemmeno provare a distruggere il materiale sensibile come i computer, i telefoni, le carte e la documentazione, lasciando anche il proprio vessillo appeso sulle pareti. Secondo gli analisti del canale ucraino DeepState, legato ai vertici militari del Paese, i russi hanno ottenuto il controllo del centro di comando attorno al 18 dicembre, dove è rimasto ucciso un comandante di compagnia, l’unico rimasto sul posto. Occorre notare che sulle mappe di DeepState via Sobornaya 52 (dove si trova il centro di comando) per diversi giorni è continuata ad essere riportata come zona sotto controllo ucraino, mentre oggi viene data per “zona grigia”. […]

Il testo è molto più lungo, ma è bene considerare il testo in grassetto, perché questo ci porta al post di un account X @VladimirPusvmj che pubblica lo stesso video:

Gulyaypole, soldati russi nel centro di comando ucraino nel centro della città Secondo gli analisti del canale ucraino DeepState, legato ai vertici militari del Paese, i russi hanno ottenuto il controllo del centro di comando.

In parallelo, viene diffuso un secondo video che mostrerebbe file e file di soldati ucraini che si sarebbero consegnati ai russi a Pokrovsk.

La fonte dei video

Il video proviene dall’account TikTok @russiaclipmedia, accompagnato dalla didascalia “Replying to @hadzabetribe33 Thank you for watching the entire video”, senza alcun riferimento a Gulyaypole.

Anche il secondo video risulta una risposta a un altro utente che parla di AI. Anche in questo caso, non viene citata la città di riferimento.

Gli errori dell’AI (e non solo)

Nel primo filmato si sentono ordini in russo, dal mettere le mani sulla testa, inginocchiarsi, per poi camminare verso degli autobus. Tuttavia, osservando le immagini, tutti i soldati presenti indossano la fascia gialla, segno distintivo delle forze ucraine.

I volti di alcuni soggetti risultano deformati, così come parti degli edifici sullo sfondo. Di fatto, sono difetti tipici dei video generati tramite l’Intelligenza Artificiale.

Ciò che colpisce è che nel finale, un soldato russo e uno ucraino si abbraccerebbero come se non fosse mai successo niente.

Conclusioni

Questi video che circolano su Gulyaypole e sulle presunte rese di massa dei soldati ucraini non dimostrano alcuna avanzata russa né la conquista di centri di comando. Di fatto, sono contenuti generati con l’Intelligenza artificiale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.