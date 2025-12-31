Questo non è il ministro degli Esteri ucraino durante un concerto

L'uomo ripreso è Dmytro Kuleba, mentre il ministro in carica è Andriy Ivanovych Sybiga.

Circola un video accompagnato dal testo «Mentre gli ucraini muoiono sotto le bombe il ministro degli esteri ucraino se ne va a un concerto con la sua compagna». L’uomo ripreso è Dmytro Kuleba, suggerendo che il ministro in carica stia partecipando a eventi mondani mentre il Paese è in guerra. In realtà, il ministro in carica è Andriy Ivanovych Sybiga.

Per chi ha fretta

L’uomo nel video è Dmytro Kuleba, ma non è ministro degli Esteri dal 2024.

Il filmato mostra un concerto tenutosi a inizio dicembre 2025 a Kiev.

L’evento si è svolto con una commemorazione delle vittime della guerra.

Analisi

Il video viene condiviso soprattutto in ambienti di propaganda anti Ucraina, dove l’obiettivo è rafforzare una narrazione di distacco tra classe dirigente e popolazione civile.

Chi c’è nel video

L’uomo ripreso è effettivamente Dmytro Kuleba, ex ministro degli Esteri ucraino. Kuleba ha lasciato l’incarico nel 2024 e al momento dei fatti non ricopriva alcuna carica governativa. L’attuale ministro in carica è Andriy Ivanovych Sybiga.

Nel dicembre 2024, il Belfer Center for Science and International Affairs presso la Harvard Kennedy School of Government ha annunciato la nomina di Dmytro Kuleba a senior fellow, mentre da gennaio 2025 risulta come professore associato presso l’Istituto francese di studi politici.

La donna che balla nel video è Svetlana Paveletskaya, imprenditrice e cofondatrice della casa editrice Knyholav, oltre che compagna di Kuleba.

Il contesto del concerto

Il video è stato girato durante uno degli ultimi concerti del cantante ucraino MONATIK, svoltosi il 4 dicembre al Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto di Kiev. Lo spettacolo faceva parte di un ciclo di quattro concerti annunciati all’inizio del 2025 per presentare il nuovo album dell’artista.

L’evento si è svolto in forma solenne, con dress code black tie, ed era accompagnato dall’Orchestra Presidenziale Nazionale. Tra il pubblico erano presenti numerosi artisti, imprenditori e personaggi pubblici ucraini.

Prima dell’inizio del concerto, MONATIK aveva chiesto al pubblico di osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime della guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina. Durante il finale, l’artista ha ringraziato esplicitamente le Forze Armate ucraine, chiudendo lo spettacolo con il saluto “Slava Ukraini”, a cui il pubblico ha risposto “Heroyam slava”.

La risposta di Svetlana alle critiche

Dopo la diffusione virale del filmato, Svetlana Paveletskaya è intervenuta sui social per rispondere alle critiche, chiarendo che il suo comportamento non era né provocatorio né isolato. Ha sottolineato che al concerto ballavano molte persone, comprese le mogli di politici attualmente in carica, e che partecipare con entusiasmo all’evento musicale. Secondo Svetlana, andare a un concerto e ballare è una reazione normale e un modo per esercitare il proprio diritto al riposo e alle emozioni anche in tempi difficili.

Conclusioni

Il video non dimostra che un ministro degli Esteri ucraino in carica si stesse divertendo mentre il Paese è sotto le bombe. Dmytro Kuleba non ricopre più quell’incarico dal 2024 e il filmato mostra un evento culturale che ha incluso momenti di commemorazione e sostegno alle Forze Armate ucraine.

