Crans-Montana, Bertolaso (Ass. Welfare Lombardia): 6 ragazzi italiani in Svizzera. Condizioni gravi – Il video

02 Gennaio 2026 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Milano, 02 gennaio 2026 “Gli altri 6 feriti li abbiamo identificati e si trovano tra gli ospedali di Berna e Zurigo. Quelli non trasportabili si trovano a Zurigo oppure li stanno portando in ambulanza lì. Se ci daranno l’ok per trasportarli a casa li riporteremo appena possibile. Questa è la situazione di oggi, questa sera vi daremo ulteriori novità in base alle condizioni meteorologiche. In Svizzera ci sono da quello che ci confermano dalla Farnesina 6 ragazzi. Due di questi non li conosciamo, sono intubati e non sono in condizione di parlare. Sono in condizioni gravissime e li stiamo seguendo”. Così l’Assessore Regionale al Welfare Guido Bertolaso in un punto stampa dall’Ospedale Niguarda di Milano sui giovani feriti di Crans-Montana. Courtesy: Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

