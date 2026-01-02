Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Crans-Montana, Bertolaso (Ass. Welfare Lombardia): In arrivo al Niguarda 4 ragazzi italiani feriti – Il video

02 Gennaio 2026 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Milano, 02 gennaio 2026 “Abbiamo già ricoverato tre ragazzi, una giovane quasi 30enne e due ragazzini di 15 anni. Stiamo organizzando oggi il trasporto degli altri giovani italiani ricoverati negli ospedali della Svizzera. La parte significativa di questa iniziativa è aver inviato i nostri tecnici in un team partito ieri ed esperti nelle problematiche da ustioni. Hanno girato i vari ospedali, ora abbiamo le cartelle cliniche dei vari ricoverati italiani negli ospedali. Questo ci ha permesso di stabilire i pazienti trasportabili in elicottero e di identificare quelli che non possono essere trasportati a Milano per le gravi condizioni. Oggi dovremo riuscire a far trasferire 4 dei giovani feriti e ricoverati negli ospedali della Svizzera. Il primo ha 15 anni e arriva da Berna. Poi arriveranno altri 3 ragazzi di 15 anni. Due da Losanna e uno da Ginevra. Stasera dovremmo avere al Niguarda 7 dei feriti italiani”. Così l’Assessore Regionale al Welfare della Lombardia Guido Bertolaso in un punto stampa dall’Ospedale Niguarda di Milano sui giovani feriti di Crans-Montana. Courtesy: Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ha radici ebraiche (e perfino ucraine), ma non ha carisma. Il velenoso ritratto di Elly Schlein sul quotidiano della sinistra israeliana

2.

Referendum giustizia, l’ipotesi di cambiare il sistema di voto per gli italiani all’estero: perché per la maggioranza è utile e per il Pd è un «golpe»

3.

La pace e la Repubblica al centro del messaggio di fine anno di Mattarella: ecco l’undicesimo discorso del Capo di Stato

4.

Vannacci e il no al decreto armi all’Ucraina: «Non sono un pacifista ma queste forniture allungano la guerra» – Il colloquio

5.

Antonio Tajani, la strategia da ciclista e l’idea dei civici prima a Torino e poi a Milano per agganciare Calenda. Le mosse del leader