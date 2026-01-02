Crans-Montana, Bertolaso (Ass. Welfare Lombardia): In arrivo al Niguarda 4 ragazzi italiani feriti – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 02 gennaio 2026 “Abbiamo già ricoverato tre ragazzi, una giovane quasi 30enne e due ragazzini di 15 anni. Stiamo organizzando oggi il trasporto degli altri giovani italiani ricoverati negli ospedali della Svizzera. La parte significativa di questa iniziativa è aver inviato i nostri tecnici in un team partito ieri ed esperti nelle problematiche da ustioni. Hanno girato i vari ospedali, ora abbiamo le cartelle cliniche dei vari ricoverati italiani negli ospedali. Questo ci ha permesso di stabilire i pazienti trasportabili in elicottero e di identificare quelli che non possono essere trasportati a Milano per le gravi condizioni. Oggi dovremo riuscire a far trasferire 4 dei giovani feriti e ricoverati negli ospedali della Svizzera. Il primo ha 15 anni e arriva da Berna. Poi arriveranno altri 3 ragazzi di 15 anni. Due da Losanna e uno da Ginevra. Stasera dovremmo avere al Niguarda 7 dei feriti italiani”. Così l’Assessore Regionale al Welfare della Lombardia Guido Bertolaso in un punto stampa dall’Ospedale Niguarda di Milano sui giovani feriti di Crans-Montana. Courtesy: Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev