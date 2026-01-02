Crans-Montana, Fontana (Pres. Lombardia): Niguarda e nostra sanità hanno dato grandissima risposta – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 02 gennaio 2026 “Sono venuto a vedere la situazione. Devo dire che adesso sono ricoverati 4 pazienti, entro la notte ne arriveranno altri 2. Sono stati presi in cura dai nostri specialisti, uno dei nostri ragazzi è stato operato poco fa. La risposta che il Niguarda e la sanità della Lombardia ha dato sia di grandissimo livello. Ci fa piacere aiutare in un momento così drammatico. Stiamo seguendo con grandissima attenzione, ci saranno psicologi che aiuteranno i familiari. Sembra incredibile, è inaccettabile e ci deve far riflettere molto”. Così il Presidente della Lombardia Attilio Fontana da un punto stampa fuori dall’Ospedale Niguarda di Milano. Courtesy: Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev