Crans-Montana, Preis (Dir. Centro Ustioni Niguarda): Ragazzo operato ha reagito bene all'intervento – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 02 gennaio 2026 “Il terzo ragazzo lo stiamo estubando. Lui è il meno grave e speriamo di averlo a disposizione per le medicazioni. Lo consideriamo il meno grave dei tre, vediamo che succede con gli altri che arrivano. Abbiamo operato Manfredi, aveva ustioni profonde alle braccia e alla schiena. Abbiamo fatto entrambe le braccia e coperte. Era importante stabilizzarlo e operarlo. Ha reagito molto bene all’intervento ed è stato importante per il suo futuro”. Così il Direttore del Centro Ustioni dell’Ospedale Niguarda Franz Wilhelm Baruffaldi Preis in un punto stampa fuori dalla struttura di Milano sui giovani feriti di Crans-Montana. Courtesy: Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev