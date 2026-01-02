Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Crans-Montana, Preis (Dir. Centro Ustioni Niguarda): Ragazzo operato ha reagito bene all'intervento – Il video

02 Gennaio 2026 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Milano, 02 gennaio 2026 “Il terzo ragazzo lo stiamo estubando. Lui è il meno grave e speriamo di averlo a disposizione per le medicazioni. Lo consideriamo il meno grave dei tre, vediamo che succede con gli altri che arrivano. Abbiamo operato Manfredi, aveva ustioni profonde alle braccia e alla schiena. Abbiamo fatto entrambe le braccia e coperte. Era importante stabilizzarlo e operarlo. Ha reagito molto bene all’intervento ed è stato importante per il suo futuro”. Così il Direttore del Centro Ustioni dell’Ospedale Niguarda Franz Wilhelm Baruffaldi Preis in un punto stampa fuori dalla struttura di Milano sui giovani feriti di Crans-Montana. Courtesy: Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ha radici ebraiche (e perfino ucraine), ma non ha carisma. Il velenoso ritratto di Elly Schlein sul quotidiano della sinistra israeliana

2.

Referendum giustizia, l’ipotesi di cambiare il sistema di voto per gli italiani all’estero: perché per la maggioranza è utile e per il Pd è un «golpe»

3.

La pace e la Repubblica al centro del messaggio di fine anno di Mattarella: ecco l’undicesimo discorso del Capo di Stato

4.

Vannacci e il no al decreto armi all’Ucraina: «Non sono un pacifista ma queste forniture allungano la guerra» – Il colloquio

5.

Antonio Tajani, la strategia da ciclista e l’idea dei civici prima a Torino e poi a Milano per agganciare Calenda. Le mosse del leader