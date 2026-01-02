Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Crans-Montana, Tajani: Non ha funzionato qualcosa per quanto riguarda la sicurezza. Un dramma – Il video

02 Gennaio 2026 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Canton Vallese, Svizzera, 02 gennaio 2026 “Sono rimaste le tracce di un dramma. Scarpe e vestiti, altro. È stato un dramma. Suppongo che qualche cosa non abbia funzionato per quanto riguarda la sicurezza. L’inchiesta procede e hanno fatto decine di interrogatori per individuare i colpevoli. Mettere fuochi pirotecnici, persone sulle spalle di altre. Non ha funzionato qualcosa. Le immagini e il disastro portano a pensare a questo”. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani in un punto stampa di Crans-Montana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ha radici ebraiche (e perfino ucraine), ma non ha carisma. Il velenoso ritratto di Elly Schlein sul quotidiano della sinistra israeliana

2.

Referendum giustizia, l’ipotesi di cambiare il sistema di voto per gli italiani all’estero: perché per la maggioranza è utile e per il Pd è un «golpe»

3.

La pace e la Repubblica al centro del messaggio di fine anno di Mattarella: ecco l’undicesimo discorso del Capo di Stato

4.

Vannacci e il no al decreto armi all’Ucraina: «Non sono un pacifista ma queste forniture allungano la guerra» – Il colloquio

5.

Antonio Tajani, la strategia da ciclista e l’idea dei civici prima a Torino e poi a Milano per agganciare Calenda. Le mosse del leader