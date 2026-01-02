Crans-Montana, Tajani: Non ha funzionato qualcosa per quanto riguarda la sicurezza. Un dramma – Il video

(Agenzia Vista) Canton Vallese, Svizzera, 02 gennaio 2026 “Sono rimaste le tracce di un dramma. Scarpe e vestiti, altro. È stato un dramma. Suppongo che qualche cosa non abbia funzionato per quanto riguarda la sicurezza. L’inchiesta procede e hanno fatto decine di interrogatori per individuare i colpevoli. Mettere fuochi pirotecnici, persone sulle spalle di altre. Non ha funzionato qualcosa. Le immagini e il disastro portano a pensare a questo”. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani in un punto stampa di Crans-Montana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev