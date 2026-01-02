Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Crans-Montana, Zoli (Dir. Gen. Ospedale Niguarda): I pazienti sono quasi tutti della Lombardia – Il video

02 Gennaio 2026 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Milano, 02 gennaio 2026 “Nel centro ustioni siamo riusciti a garantire anche su pazienti che hanno bisogno di ventilazione assistita 16 posti. Oltre la capienza abituale di 12 posti. La disponibilità del centro ustioni, di intensive e sale operatorie è garantita tanto da far arrivare oggi altri 4 pazienti che sicuramente andranno ricoverati. La maggior parte dei pazienti tra ieri e oggi sono di Milano, sono della Lombardia. Anche l’ultimo da Ginevra è residente a Como. Sono quasi tutti lombardi, questo non vuol dire che abbiamo fatto una selezione”. Così il Direttore Generale dell’Ospedale Niguarda Alberto Zoli in un punto stampa fuori dalla struttura di Milano sui giovani feriti di Crans-Montana. Courtesy: Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ha radici ebraiche (e perfino ucraine), ma non ha carisma. Il velenoso ritratto di Elly Schlein sul quotidiano della sinistra israeliana

2.

Referendum giustizia, l’ipotesi di cambiare il sistema di voto per gli italiani all’estero: perché per la maggioranza è utile e per il Pd è un «golpe»

3.

La pace e la Repubblica al centro del messaggio di fine anno di Mattarella: ecco l’undicesimo discorso del Capo di Stato

4.

Vannacci e il no al decreto armi all’Ucraina: «Non sono un pacifista ma queste forniture allungano la guerra» – Il colloquio

5.

Antonio Tajani, la strategia da ciclista e l’idea dei civici prima a Torino e poi a Milano per agganciare Calenda. Le mosse del leader