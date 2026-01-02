Crans-Montana, Zoli (Dir. Gen. Ospedale Niguarda): I pazienti sono quasi tutti della Lombardia – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 02 gennaio 2026 “Nel centro ustioni siamo riusciti a garantire anche su pazienti che hanno bisogno di ventilazione assistita 16 posti. Oltre la capienza abituale di 12 posti. La disponibilità del centro ustioni, di intensive e sale operatorie è garantita tanto da far arrivare oggi altri 4 pazienti che sicuramente andranno ricoverati. La maggior parte dei pazienti tra ieri e oggi sono di Milano, sono della Lombardia. Anche l’ultimo da Ginevra è residente a Como. Sono quasi tutti lombardi, questo non vuol dire che abbiamo fatto una selezione”. Così il Direttore Generale dell’Ospedale Niguarda Alberto Zoli in un punto stampa fuori dalla struttura di Milano sui giovani feriti di Crans-Montana. Courtesy: Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev