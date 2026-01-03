Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcrainaVenezuela
POLITICAPunti di VistaVideo

Milei su cattura Maduro: La libertà avanza. Dittatura atroce – Il video

03 Gennaio 2026 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Buenos Aires, Argentina, 03 gennaio 2026 “La dittatura atroce e inumana del narcoterrorista Nicolas Maduro estende un’ombra oscura sulla nostra Regione. Questo pericolo e questa vergogna non possono continuare ad esistere. L’Argentina appoggia la pressione degli Stati Uniti e di Donald Trump per liberare il popolo venezuelano. Condanniamo questo esperimento autoritario”. Lo ha detto il Presidente dell’Argentina Javier Milei riguardo il Governo di Nicolas Maduro in Venezuela. Courtesy: X Javier Milei Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Legge bipartisan per salvare i ciclisti dagli incidenti scritta con otto campioni del ciclismo. «Casco obbligatorio e luci attive anche di giorno»

2.

Ha radici ebraiche (e perfino ucraine), ma non ha carisma. Il velenoso ritratto di Elly Schlein sul quotidiano della sinistra israeliana

3.

Referendum giustizia, l’ipotesi di cambiare il sistema di voto per gli italiani all’estero: perché per la maggioranza è utile e per il Pd è un «golpe»

4.

Ddl antisemitismo, il Pd fa riscrivere il testo Delrio ad Andrea Giorgis. La minoranza teme l’annacquamento: «Vogliono allargare ad altro»

5.

Vannacci e il no al decreto armi all’Ucraina: «Non sono un pacifista ma queste forniture allungano la guerra» – Il colloquio