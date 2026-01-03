Milei su cattura Maduro: La libertà avanza. Dittatura atroce – Il video

(Agenzia Vista) Buenos Aires, Argentina, 03 gennaio 2026 “La dittatura atroce e inumana del narcoterrorista Nicolas Maduro estende un’ombra oscura sulla nostra Regione. Questo pericolo e questa vergogna non possono continuare ad esistere. L’Argentina appoggia la pressione degli Stati Uniti e di Donald Trump per liberare il popolo venezuelano. Condanniamo questo esperimento autoritario”. Lo ha detto il Presidente dell’Argentina Javier Milei riguardo il Governo di Nicolas Maduro in Venezuela. Courtesy: X Javier Milei Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev