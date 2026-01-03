Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcrainaVenezuela
Rubio: Maduro non è Presidente legittimo del Venezuela. Un latitante – Il video

03 Gennaio 2026 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Mar-a-Lago, Stati Uniti, 03 gennaio 2026 “Nicolas Maduro è stato incriminato nel 2020 negli Stati Uniti. Non è il Presidente legittimo del Venezuela. Né la prima amministrazione Trump, né l’amministrazione Biden, né la seconda amministrazione Trump lo hanno riconosciuto. Non è riconosciuto dall’UE. Lui è un latitante della giustizia americana con una taglia da 50 milioni di dollari. Ha avuto molteplici opportunità per evitare questo, ha scelto di comportarsi così. Il risultato lo abbiamo visto nella notte”. Così il Segretario di Stato degli USA Marco Rubio dalla conferenza stampa di Mar-a-Lago. Courtesy: X Rapid Response 47 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

