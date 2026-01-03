Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcrainaVenezuela
Trump: Attacco al Venezuela spettacolare, mai visto dalla Seconda Guerra Mondiale – Il video

03 Gennaio 2026 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Mar-a-Lago, Stati Uniti, 03 gennaio 2026 “Nell’ultima notte nella mia direzione le Forze Armate degli Stati Uniti hanno condotto una straordinaria operazione militare nella capitale del Venezuela. Abbiamo messo in campo una forza mai vista dalla Seconda Guerra Mondiale. C’è stato un attacco nel cuore di Caracas per catturare Nicolas Maduro. Questa è stata una delle più sorprendenti ed efficaci dimostrazioni di potenza e competenza militare americana nella storia”. Così il Presidente Donald Trump dalla sua conferenza stampa a Mar-a-Lago. Courtesy: X Rapid Response 47 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

